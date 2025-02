Palla ovale ferrarese in lutto, funerali probabilmente mercoledì alla Sacra Famiglia. Addio a Gandini, dagli anni ’60 pilastro del rugby cussino

Gianni Gandini, pilastro della sezione rugby del Cus Ferrara, ha passato la palla, ed a nulla è valsa questa volta la sua proverbiale finta divenuta marchio di fabbrica nelle partite intergenerazionali di rugby touch. Quelle generazioni che proprio il “Gando” ha avvicinato alla palla ovale, prima educatore poi tecnico, a suo modo precursore di tutte le fasi del rugby ferrarese. Dagli anni ’60, quelli dei veri pionieri, che vedono il rugby rinascere sotto l’egida universitaria, quelli in cui ’Gando’ inizia come seconda e terza linea (pochi e risicati erano, per cui un ruolo vale davvero come un altro). Per poi passare alla regia in campo, indossando quella maglia numero 10 che nel rugby è sinonimo di regia e, soprattutto, di piede: calcio educato e visione sapiente, dalla mischia ai trequarti non c’è problema. Poi il passaggio naturale al ruolo di tecnico, ovvio per un personaggio che ha conosciuto nel rugby il complemento della sua vita: tutti i ragazzini sono passati dai suoi consigli, parole semplici e dirette che hanno fatto innamorare i futuri atleti di questo strano sport.

Così a lui le prime guide tecniche dei seniores dopo anni di allenatori “forestieri”, a lui l’onere dei campionati universitari nei primi anni 90 con l’allora sconosciuta specialità del seven, a lui anni dopo la gestione tecnica degli old del mitico Cavallo di Bastoni. La sua professione a scuola teatro privilegiato di un reclutamento che è stata linfa vitale del Cus, che ha accompagnato con la crescita del settore giovanile e della prima squadra. Dai campi di periferia alle salvezze in C1, alla storica promozione del 94 in B, il gruppo dei piccolini plasmato da Gandini è poi cresciuto per scrivere pagine di storia del Cus. In queste ore social invasi dai ricordi di tutti coloro che l’hanno conosciuto, il pensiero ricorrrente è quello di un sincero ringraziamento per averli accompagnati nell’avventura della palla ovale, che altro non è che la metafora della vita. Ancora in attesa di ufficializzazione la data delle esequie, che dovrebbero essere mercoledì presso la parrocchia della Sacra Famiglia.

Jacopo Rubbi