Pallacanestro, domenica al Palasport Estra lo scontro diretto. Sba, ora non puoi fallire. Con Sestri sfida chiave

AREZZO

È una sfida chiave quella che i ragazzi di coach EVangelisti stanno preparando in questi giorni all’interno del palazzetto dello sport di via Golgi. Da un lato ci sarà l’Amen Scuola Basket Arezzo, reduce dalla vittoria nel turno precedente contro l’Olimpia Legnaia. Punti utili per la classifica per allungare sulle ultime posizioni ma anche per il morale visto l’avversario. Ua fotografia che però rispecchia anche il prossimo avversario, atteso per domenica alle 18 al Palasport Estra, vale a dire la Pallacanestro Sestri che nell’ultimo turno di campionato ha superato brillantemente il fanalino di coda Castelfiorentino. Adesso la prima giornata del girone di ritorno.

Amen BC Servizi e Sestri: due formazioni divise in classifica da soli quattro punti con la formazione aretina che coltiva in questo momento il sogno di aumentare il margine di distacco. Una vera e propria prova di maturità che gli amaranto cercheranno di superare a pieni voti. Atteso per l’occasione un buon afflusso di pubblico sulle tribune del palasport aretino per spingere la squadra di coach Evangelisti.

Luca Amorosi