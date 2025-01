Pallacanestro, gli amaranto in casa contro l’Olimpia Legnaia. Sba, missione riscatto. Dal Pos verso il debutto

Tutto pronto per la prima uscita della Scuola Basket Arezzo nel 2025. Oggi, alle ore 18 al PalaEstra, la squadra di coach Fioravanti ospita la Cantini Lorano Legnaia di Firenze. La gara è valida per la sesta giornata del girone di ritorno della prima fase del campionato di serie B interregionale. Siamo dunque a due terzi della stagione regolare che decreterà le sei squadre di ciascun girone che affronteranno i playoff promozione. Le altre, invece, dovranno vedersela nei playout salvezza.

Per questo motivo la Sba, attualmente quinta ma a pari merito con Mens Sana Siena e Quarrata, con le quali è in vantaggio negli scontri diretti, vuole vincere per difendere la sua posizione di classifica. Contro l’Olimpia Legnaia, però, sarà una sfida piena di incognite: intanto perché è appunto il primo impegno dopo la sosta, poi perché i fiorentini arrivano ad Arezzo con un allenatore nuovo e una rosa diversa rispetto a quanto visto nella sfida dell’andata quando la BC Servizi s’impose 66-56. In panchina ora c’è l’esperto coach Russo che si affida sempre agli esperti Nepi e Scali come migliori realizzatori, tanto che viaggiano a 16,3 e 13,4 punti a partita.

Da tenere d’occhio, poi, gli ultimi arrivati Sulina e Tonello che avranno avuto modo, durante la pausa, di entrare nei meccanismi di gioco della squadra dopo il loro esordio nella parte finale del 2024. Il roster di Legnaia vede anche capitan Del Secco e Merlo che all’andata mise a segno 15 punti, oltre a un gruppo di giovani che stanno già ritagliandosi spazio come Stoch e Pieri, oltre a Senghor altro protagonista della sfida di andata. Per i sostenitori amaranto sarà anche la prima occasione per vedere in campo il nuovo arrivato Denis Dal Pos, che da qualche giorno si sta allenando con la squadra. Appuntamento quindi alle 18 al Palasport Mario D’Agata.

Luca Amorosi