Pallacanestro, la capolista del girone di A2 alla vigilia della sfida di Carugate perde una pedina. Tegola Galli: Lopez, stagione finita. Argirò: "Torniamo sul mercato»

La Galli, capolista del campionato di serie A2 femminile, si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta di Carugate, in provincia di Milano. Palla a due alle ore 20,30. Il tecnico Josè Fernandez Garcia dovrà ancora fare di necessità virtù nello schierare il quintetto, per l’assenza dell’infortunata atleta spagnola, Lopez Tobi. E’ stata operata al tendine d’Achille del piede destro. "Purtroppo il campionato per me è terminato - ha detto Lopez - Sono dispiaciuta di non poter dare il mio contributo alla squadra. Dovrò stare ferma per sei settimane, dopo cure mirate per circa sei mesi. Quindi, sarò pronta di nuovo per il prossimo campionato. Se sarà possibile farò il tifo per le compagne dalla tribuna. Peccato, fuori del parquet si soffre molto di più". E sulla sua sostituta, il patron della Polisportiva Salvatore Argirò, si è già attivato sondando il mercato.

Il presidente della formazione valdarnese infatti conta a breve di poter mettere a segno un nuovo colpo di mercato. "Stiamo trattando una giocatrice che possa sostituire degnamente la Lopez - ha detto Argirò - Non posso dare il nome. E’ una giocatrice spagnola, che potrebbe arrivare presto se la trattativa andrà in porto, come spero. Il mercato è aperto, e lo sarà fino al prossimo 28 febbraio. L’infortunio della Lopez ci ha stravolto un po’ i piani, ma per adesso il nostro tecnico Garcia saprà come provvedere, finché non avremo la nuova giocatrice".

Giorgio Grassi