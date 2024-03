PALLACANESTRO. La Sba strapazza i baby del Derthona: Jankovic mattatore, Toia rifinitore d’oro

Parte decisamente con il piede giusto l’avventura della Amen Bc Servizi Arezzo nel Play-in Silver del campionato di serie B interregionale. Al Palasport Estra Mario D’Agata la squadra di coach Evangelisti ha battuto la Gulliver Derthona Lab con il risultato di 82-67 facendo valere la maggiore esperienza contro la compagine di Tortona che schierava in campo solo ragazzi nati dal 2005 in poi. La Sba ha mantenuto il controllo della partita dalla palla a due alla sirena, dando ampio minutaggio a giovani come Vagnuzzi, Nica, Terrosi e Jankovic. Il serbo alla fine è stato il miglior realizzatore della sfida con 19 punti messi a segno. È stato proprio lui nel primo quarto, grazie ad una grande prestazione, a permettere agli amaranto di allungare subito sugli ospiti, sotto 14-9 dopo la prima sirena. Nel secondo parziale difese leggere e tanti punti da entrambi i lati del campo, fino al 45-34 dell’intervallo lungo propiziato dai canestri di Iannicelli (15 totali) e alla presenza nel pitturato di Semprini Cesari (12 punti di cui 7 nel secondo parziale).

Nel terzo quarto i piemontesi provano a ridurre il divario aumentando l’intensità offensiva e affidandosi alle mani calde di Diodati, ma la Sba ricaccia sempre indietro i giovani rivali, per poi gestire sia il vantaggio che il cronometro per tutta la durata dell’ultimo quarto di partita. Da segnalare anche i 7 assist messi a referto da parte di Toia, sempre ispirata la sua regia, e i primi punti stagionali per Nica. Il prossimo appuntamento in calendario per gli amaranto sarà domenica prossima in trasferta contro il Borgomanero per continuare a scalare la classifica del gironcino.

Luca Amorosi