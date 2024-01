Pallacanestro, serie A2. Galli da urlo. Un’altra vittoria per il primato

La Polisportiva Galli asfalta anche la terza della classifica, la Logiman Broni al termine di un incontro davvero tirato e combattuto. Risultato finale 88-83. Un piacevole spettacolo di pallacanestro, che raramente capita di gustare. Le stellate di Garcia hanno sempre condotto il gioco, la Broni costantemente ad inseguire, ma senza gran successo. Troppo forte e brava in difesa la Galli. Sul campo le ragazze delle due squadre hanno onorato la sfida Partita tirata, con alla fine la fatica che ha rimesso il compito sulle gambe ed anche sulla lucidità. La Polisportiva Galli ha ottenuto la tredicesima vittoria consecutiva, è prima in classifica. Ora deve mantenere la posizione, perché il campionato è lungo con ancora per 12 partite da disputare.

