Pallacanestro. Versilia vince e blinda la vetta della classifica

È sceso in campo soltanto il Versilia, della triade locale impegnata nei campionati regionali di pallavolo. I pietrasantini erano chiamati a riscattarsi dopo la caduta interna con Fucecchio e l’hanno fatto senza particolari patemi. Ai box invece le due viareggine, Sei Versilia Pfv e Vela, che hanno osservato (con gli occhi puntati sulle dirette avversarie) il turno di riposo.

Serie C. Alla fine, quel che si temeva si è avverato: all’ultima curva del girone di ritorno, la Sei Versilia Pfv ha subito il doppio sorpasso che costa la vetta e relega le viareggine sul terzo gradino del podio. Mentre la Pfv riposava, sia Prato che Valdarno hanno battuto le dirette avversarie, chiudendo la 16ª giornata a 28 punti con la Pfv ferma a 26. Adesso il campionato di serie C si ferma per una settimana di pausa, prima di ripartire con la ’fase promozione’ che vedrà ai nastri di partenza proprio la Pfv assieme a Valdarno, Prato e Porcari. La griglia di partenza del quadrangolare (sei partite tra andata e ritorno) vede Valdarno e Prato avanti con 8 punti, la Pfv terza a 6 e Porcari quarto a 2.

Classifica: Valdarno 28, Prato 28, Sei Versilia Pfv 26, Porcari 22, Castelfiorentino 12, Montecatini 12, Pisa 8, Florence 6, Gea 2.

Prima Divisione. Turno di riposo anche per il Vela, reduce da un ko dopo un filotto positivo di tre vittorie consecutive.

Classifica: Libertas Lucca* 28, Donoratico* 26, Valdicornia 26, Rosignano* 26, Calcinaia 24, Gea 22, Castelfranco 20, Carrara Legends* 18, Invictus Livorno 18, Vela* 16, Audax Carrara* 18, Liburnia* 8, Bellaria Cappuccini* 6.

Terza Divisione. Bisognava riscattarsi subito dopo l’inciampo casalingo con Fucecchio. E il Versilia l’ha fatto, andando a vincere 41-64 a Pomarance e blindando la vetta del girone.

Classifica: Versilia 24, Fucecchio 20, Calcinaia 18, Cacciatori e Ciclisti* 14, Vicarello 14, Bellaria Cappuccini* 12, Vicopisano* 10, Pomarance 6, Dream Pisa* 4.

* una partita in meno