Pallamano a bronze. Pantarei ko a Prato. Secondo posto addio

Le ultime chance di agganciare uno dei due posti della Poule Promozione di Serie A Bronze naufragano per la Pantarei Italia Modena nello scontro diretto di Prato, che i gialloblù perdono 31-25, scivolando a -4 dai toscani secondi a una sola gara dalla fine della regular season. Ora per la truppa di Sgarbi c’è l’ultima gara di sabato 9 con Derthona, poi dal 23 marzo comincerà la Poule retrocessione per evitare la discesa in B. In Toscana i pratesi prendono il primo piccolo margine al 16’ sul 9-6, ma 2 reti di Pollastri e una di Morselli valgono il 9-9 del 21’, poi con un break finale di 3-0 il Prato va al riposo sul 14-11. Nella ripresa Modena subisce un altro parziale di 6-2 e dal 20-14 del 41’ è tutta una salita, i toscani scappano sul +9.

MODENA: Valle 2, Stallo 1, Martinelli, Pugliese 1, Prandi 2, Boni 1, Morselli 1, Bernardi, Pollastri 4, Dalolio 4, Caretti, Gualtieri 4, Vaccari 5, Bruni, Petrillo, Serafini. All. Sgarbi.

Le altre gare: Casalgrande-Bologna 20-24, Follonica-Tavarnelle 29-26, Derthona-Marconi 36-27.

Classifica: Bologna 24, Prato 18, Follonica 16, Modena 14, Tavarnelle 11, Casalgrande 9, Derthona 8, Marconi 4.

d.s.