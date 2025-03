Pallamano. A Ferrara United il derby under 18

Ieri, al PalaBoschetto, prestazione massiccia di Ferrara United U18, che conquista la vittoria nella stracittadina di categoria, ribadendo il risultato dell’andata, e consolida la propria corsa al secondo posto in campionato. Il tutto nonostante una vigilia non proprio rosea, caratterizzata da diversi problemi, con gli infortuni di Edoardo Vitali e Lorenzo Chiellemi e un Mattia Marzola a mezzo servizio. Fondamentali gli innesti dell’Under 16 che, impegnati fin dai primi minuti, hanno contribuito egregiamente allo sforzo che ha consentito di superare l’avversario in maniera rotonda, grazie ad una difesa rocciosa e ad un attacco prolifico ed efficace, fissando il punteggio sul 26-41. Mister Ansaloni: "Siamo riusciti a scacciare fin da subito fantasmi e dubbi. Questa partita conferma United come una delle realtà più solide della categoria. Continua così la nostra corsa verso le prime posizioni del campionato e per accedere alle fasi nazionale". In campo domenica anche le due formazioni Under 14, che continuano il loro percorso di crescita nonostante le sconfitte sul campo delle ostiche Modena (la A) e Casalgrande (la B), che è capolista del girone.