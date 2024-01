Pallamano A Gold. Carpi, con Cassano un altro ko

Il 2024 della Pallamano Carpi si apre come si era chiuso il 2023, con un’altra sconfitta, la settima di fila per i bianconeri che restano al penultimo posto in Serie A Gold. Il Cassano Magnago sesto della classe non era certo l’avversario contro cui sperare di invertire la rotta: i lombardi si sono imposti per 33-25 alla Vallauri in una gara che è rimasta in equilibrio solo nei primi 8’ (4-4). Poi il primo break cassanese di 4-0 ha iniziato a indirizzare la partita, nonostante un Marques Costa (foto) subito convincente al debutto, autore a fine gara di 6 reti. Con un nuovo scatto gli ospiti vanno sul 17-10 al 25’ e all’intervallo sono avanti di un confortante +6 (14-20). L’avvio di ripresa è subito una sentenza di fine giochi per Carpi, che riparte con l’uomo in meno (2’ da finire da scontare per Mejri da fine primo tempo) subendo il 21-14 di Fantinato (per lui 9 reti) e poi per l’altra esclusione a Sortino (punito per la conclusione in volto al portiere di Cassano) in doppia inferiorità subisce anche il -8 di Bassanese. La gara praticamente finisce qui, perché Cassano piazza un altro scatto di 6-0 (da 16-23 a 16-29) volando sul +13 al 14’ e l’ultimo quarto d’ora è pura accademia per la squadra ospite, con Carpi che riesce a ridurre un po’ il gap fino al -8 finale. CARPI: Jurina, Monzani 3, Serafini S. 2, Soria 1, Nocelli 3, Carabulea, Cioni 2, Coppola 5, Sibilio, Damjanovic, Errico 1, Marques Costa 6, Sortino 2, Mejri. All. Serafini D.

CASSANO: Medicina, Fantinato 9, Moretti 5, Monciardini, Lazzari 1, Saitta 4, La Bruna 3, Branca 1, Bassanese 4, Salvati, Kabeer, Doro 1, Mazza, Savini 5, Riva. All. Bellotti.

Classifica: Merano 22, Brixen * e Fasano 20, Conversano e Bozen 19, Cassano 18, Sassari * 14, Albatro 10, Eppan 9, Cingoli * 8, Rubiera 7, Trieste * 6, Carpi 4, Pressano 2.

Davide Setti