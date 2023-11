Pallamano A Gold. Giorni di lavoro per la Macagi Cingoli

Campionato di A Gold ancora in area di parcheggio per gli impegni della Nazionale di pallamano, Macagi Cingoli al lavoro pensando al prossimo futuro. Sosta gradita? Ecco la risposta di Mirco Mazzieri che in trent’anni da dirigente ha una varia esperienza. "È seccante – dice – fermarsi quando l’andamento procede positivo, stavolta per la Macagi Cingoli le due settimane senza gare sono propizie per recuperare qualche giocatore acciaccato, ma soprattutto per prepararsi in funzione della ripresa che presenta una fase molto importante". Recupero degli acciaccati: il terzino cileno Codina Vivanco ancora lamenta un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ma è tra i convocati della rappresentativa della sua nazione. "Si spera – riflette Mazzieri – che comunque possa effettuare le opportune terapie in modo da averlo disponibile al ritorno". E allora puntiamo l’attenzione sulla fase da cui è attesa la Macagi Cingoli. "Il calendario – precisa Mazzieri – ci assegna quattro partite di cui tre da disputare in casa: match contro avversarie potenzialmente alla nostra portata e, a ben guardare, scontri-salvezza. Sabato 11 ricominceremo ospitando Merano, sette giorni dopo arriverà Rubiera, poi andremo a Carpi, quindi riceveremo l’Albatro Siracusa. Dunque dovremo riproporci al cento per cento delle condizioni: il Merano è battibile, Rubiera e Carpi sono coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione, con l’Albatro Siracusa dovremmo far valere il fattore-campo. Credo sia legittimo affermare che siamo a una svolta sostanzialmente non ancora decisiva, ma da affrontare con la massima concentrazione".

Gianfilippo Centanni