Pallamano A Gold. Il Conversano è implacabile. Disco rosso per la Macagi Cingoli

Macagi Cingoli

27

Conversano

32

MACAGI : Albanesi, Santamarianova, D’Agostino, Ciattaglia, Shehabeldin 9, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi, Bordoni, Latini, Strappini 1 D’Benedetto 4, Rossetti 2 Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 9. All.: Palazzi.

CONVERSANO: Di Caro, Scarcelli, Alfarano, Scaramelli 5, Realmonte, Degiorgio 3, Tinkir 3, Sperti, Francelli 2, Nelson 7, Souid 6, Possamai 3, Marrochi 1, Lupo 2. All.: Tarafino.

Arbitri: Simone e Monitillo; commissario: Pasciuto.

Approssimazioni e inconcludenza costano care alla Macagi Cingoli che, battuta dal Conversano vittorioso 27-32, incassa la sesta sconfitta difilata. Vogliamo chiamarla sfortuna la serie di occasioni non tesaurizzate? Emblematica a pochi secondi dal termine la traversa colpita da Mangoni. O come definire certe palle perse, divenute opportunità da contropiede per il Conversano? E le alterne chiusure difensive? La battuta d’arresto è figlia di varie componenti negative, pur dando atto alla Macagi Cingoli di aver lottato con apprezzabile impegno nel contesto della sfida ad alta intensità agonistica, che l’aitante e concreto Conversano ha fatto propria grazie al rendimento di una retroguardia assai vigorosa e alla maggior concretezza sulla via del gol.

Parte bene la Macagi Cingoli: 2-0 al 4’, ma dal 6’ all’11’ (4-5) deve dedicarsi al recupero maturato al 12’ (5-5). Da qui al termine di fase-1, è un continuo rincorrere: 9-12 al 22’, 10-14 al 26’, 11-14 al 27’ quando Mohamed Shelabeldin segna rabbiosamente come pure al 28’ (12-15). Ma al riposo il Conversano va sul 13-17. Nella ripresa è più apprezzabile il rendimento della Macagi Cingoli che traduce il 13-18 al 1’ in 17-18 al 5’ per le prodezze di Shehabeldin e Codina Vivanco. Però il continuo rincorrere influisce sulla lucidità della Palazzi Band: Mangoni al 25’ firma il 26-28, però il Conversano s’invola verso il successo.

Gianfilippo Centanni