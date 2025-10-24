Pallamano A Gold. Làera: "Macagi, match insidioso. Sassari è una squadra molto forte»
Domani la Macagi Cingoli ospiterà il Raimond Sassari per una partita (inizio anticipato alle 15.30 per consentire alla squadra sarda...
Domani la Macagi Cingoli ospiterà il Raimond Sassari per una partita (inizio anticipato alle 15.30 per consentire alla squadra sarda il rientro in serata) che ha molteplici implicazioni. Una è di carattere morale: coach Antonj Làera (foto), che guida la Macagi, sfida il suo passato recente: nella stagione scorsa ha concluso anzitempo il rapporto di allenatore del Sassari. "Sono grato al club – precisa Làera – che mi ha fatto compiere una preziosa esperienza formativa, comunque per me l’impatto iniziale con la sfida durerà al massimo mezzo minuto, perché questa è forse la gara più difficile tra quelle disputate finora, quindi le sensazioni emotive non devono appannare la lucidità necessaria per le seguire lo svolgimento del confronto". Il Sassari, con Pressano e Conversano, segue a un punto i leader Siracusa, Bozen e Fasano svettanti a quota 8. La Macagi ha 6 punti, uno in meno del Sassari di cui Làera evidenzia le principali connotazioni: "Si è attrezzato per figurare tra i protagonisti assoluti del campionato che sta appassionando per quant’è complicata la situazione di classifica: una vittoria ti proietta in alto, con una sconfitta si è risucchiati nella zona bassa. Noi contro il Sassari abbiamo il dovere di provarci, per ottenere un risultato che ci manterrebbe tranquilli". Il Sassari mira ad affermarsi. "Si è rinnovata, ma è molto forte. Noi vogliamo confermarci davanti al nostro pubblico – conclude – che ci sostiene tantissimo".
Gianfilippo Centanni
Continua a leggere tutte le notizie di sport su