Pallamano A Gold. Palazzi: "Macagi Cingoli, il ko è maturato dai dettagli»

Del mai ossidato detto per cui, nella fattispecie "non c’è due (sconfitte consecutive) senza tre, ne sa qualcosa la Macagi Cingoli che, ospitando il Pressano, in pieno finale ha incassato la terza battuta d’arresto consecutiva. E tiene anche banco il grave infortunio subito al 12’ del primo tempo dal portiere titolare Federico Mihail: si attendono le risultanze della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il ginocchio sinistro. Comunque nel migliore e più augurabilmente favorevole dei casi, l’assenza di Mihail non sarà breve. "Siamo fiduciosi – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – ma la forzata defezione di Mihail non ci voleva. Quanto alla nostra recente prestazione la differenza è risaltata nei dettagli: i numeri dello svolgimento della gara sono speculari, al termine 36 i gol segnati dagli avversari, 34 da noi". I dettagli, allora. "A differenza del primo tempo, nella ripresa si è troppo facilmente concesso ad Hamouda, il loro realizzatore – precisa Palazzi – di andare a bersaglio. Non è possibile che si verifichi un calo di tensione: bisogna riequilibrarsi, ritrovare con continuità il nostro gioco che ci permette di affrontare al meglio gli impegni". Essi sono stati molto fitti. "Si sapeva che febbraio – spiega Palazzi – per noi sarebbe stato particolarmente intenso: non mi appellerei al logorìo fisico: parlerei di disciplina tattica e di lucidità, il campionato è ancora lungo, i margini per recuperare ci sono, quindi dobbiamo lavorare per poterli sfruttare".

Gianfilippo Centanni