Pallamano A Gold. Strappini: "Al via una bella Macagi»

Diego Strappini va verso il suo decennio da capitano della Macagi Cingoli di cui è il pivot titolare. Dunque chi meglio di lui può analizzare, dal versante agonistico, situazione e prospettive, dopo il mercato? In sintesi, cinque giocatori partiti e sei arrivati. "Rispettando le esigenze – ammette Strappini – si è verificato un bel cambiamento, con atleti ben conosciuti come Lorenzo Nocelli e altri noti per le loro qualità e i rispettivi trascorsi. È importante la permanenza dei due stranieri ai quali se ne sono aggiunti altri due, lo spagnolo Lezaun giovane ben dotato e il bosniaco Abdurahmanovic, che garantisce qualità ed esperienza già note in Italia quando ha giocato col Conversano. La matrice locale è un fattore che dà sicurezza. Insomma, una Macagi competitiva. E il nuovo è una rassicurante realtà". In particolare, nuovo l’allenatore Làera dopo le cinque stagioni con Palazzi coach. "Sono certo – precisa Strappini – che al riguardo non risentiremo del cambiamento, anzi come tipologìa Làera e Palazzi sono sostanzialmente simili. Comunque, sarà sicuramente facile adattarsi a quel che Làera chiederà. Intanto per noi la novità è uno stimolo in più. Di nuovo c’è anche il preparatore dei portieri, che non abbiamo mai avuto: è Cristiano Giambartolomei, già in carriera nel ruolo, papà di Simone il terzino ingaggiato dalla Macagi".

Quindi tutto è pronto per riprendere la preparazione. "In vacanza si sta bene – sottolinea Strappini – ma non vediamo l’ora d’iniziare". L’A Gold si annuncia impegnativa. "Si evidenziano molte incognite, non tanto sul conto delle compagini da vertice, quali Siracusa, Cassano Magnago, Conversano e Sassari quanto per i cambiamenti che stanno caratterizzando diverse squadre: per esempio Trieste, appena tornata nella massima divisione, Brixen e Merano solitamente tra i protagonisti in alta quota. Saranno le prossime amichevoli a fornire indicazioni abbastanza probanti".

Gianfilippo Centanni