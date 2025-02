Pallamano: a rubiera c’è la capolista. Casalgrande contro il leno. Vikings in campo dopo due mesi

Torna, dopo 2 mesi di stop per la disputa dei Mondiali, la Serie A Gold e per i Vikings Rubiera (2) c’è subito la sfida alla capolista. Alle 18, nella terza di ritorno, il PalaBursi ospita il match con Conversano (24), che divide il primato con Cassano Magnago: un ostacolo molto impegnativo per i rossoblù, ultimi in classifica con 2 lunghezze da recuperare sulla zona playout, ma nonostante l’inevitabile divario è d’obbligo provarci. Tra i pugliesi occhio a Scaramelli, terzo nella classifica marcatori con 101 reti all’attivo; nelle fila locali esordirà il centrale algerino Fedila, volto nuovo del mercato invernale.

In Serie A1 femminile trasferta bresciana per la Casalgrande Padana (16), galvanizzata dalla splendida vittoria sulle campionesse d’Italia del Brixen: Furlanetto e compagne, alle 17, sono ospiti del Leno (7) con l’obiettivo di proseguire la serie positiva mantenendo uno sguardo sui playoff, distanti 6 lunghezze.

In A Bronze maschile, la Modula Casalgrande (4) inizia il girone di ritorno alle 18 con la trasferta di Tavarnelle (12), terza della classe.