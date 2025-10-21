Pallamano A Silver, al debuto travolto il Monteprandone. Romagna, che sprint. Insuperabile Maistrello

PALLAMANO ROMAGNA29MONTEPRANDONE14

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello 1, Mandelli, Bianconi 3, Lega 5, G. Mengoli, Parmeggiani 3, Rotaru 2, Zavagli 2, Ramondini 2, Barattini 3, Folli, Tondini 1, Rinaldo, Bach 4, Nemeth 2, Ceroni 1. All. Di Matteo.

MONTEPRANDONE: Bini, Gialluca, Macera, Grilli, Landeiro 6, Mi. Salladini, Balò 1, Di Girolamo 1, Cani, Muccitelli 3, Tritto, Mo. Salladini 1, Zalazar 1, Romussi 1, Gavuglio. All. Vultaggio.

Arbitri: Ricciardi e Stella.

Note: primo tempo 12-5.

Debutto col botto per la Pallamano Romagna. La formazione allenata da coach Gennaro Di Matteo annienta la neopromossa Monteprandone con 15 reti di scarto (29-14). La difesa funziona bene, protetta da un monumentale Alessandro Maistrello, autore di 14 parate su 21 conclusioni coadiuvato da Samuele Mandelli (41% di parate). Il tecnico infonde fiducia e dà minuti a tutti gli effettivi, ricevendo in cambio gol e prestazione.

Sono molte le prove tecnico-tattiche evidenziate dai romagnoli che alternano diverse linee di terzini, tra i vari Rotaru, Nemeth, Tondini, Bianconi, Zavagli, G. Mengoli e Bach. Anche alle ali le soluzioni non mancano con le coppie composte da Ramondini e Parmeggiani sull’out destro e Barattini e Lega a sinistra. In zona pivot, assente Dall’Aglio, ruotano Rinaldo, Ceroni e Folli. Bene anche i due nuovi stranieri con Bach duro in difesa e preciso in attacco e Nemeth che, pur limitandosi al tiro, si fa notare per gli assist. Tra gli ospiti buone prove del portiere Bini, del terzino Muccitelli e dell’argentino Landeiro.

La classifica: Pallamano Romagna, Camerano, Cus Palermo, Chieti e Haenna 2; Monteprandone, Serra Fasano, Sannio, Lions Teramo, Girgenti 0.

Mirko Melandri