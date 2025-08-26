Acquista il giornale
  4. Pallamano A Silver, alla palestra Cavina sono iniziati gli allenamenti. Il Romagna si scalda. Primo test col Merano

di MIRKO MELANDRI
26 agosto 2025
Il primo allenamento dei giocatori della Pallamano Romagna (Alive)

Ha iniziato a sudare la Pallamano Romagna a partire alla palestra Cavina a Mordano agli ordini del nuovo allenatore Gennaro Di Matteo, dell’assistente Marcello Montanari e del preparatore dei portieri Roberto Chiocchetti.

Il duro lavoro deve portare a essere pronti per il debutto nel campionato di serie A Silver in programma sabato 18 ottobre, alle ore 19, alla palestra Cavina a Imola contro i marchigiani del Monteprandone.

L’inizio così tardivo rispetto al previsto dipende dal fatto che le squadre iscritte ai due gironi sono 20 e non 24. La rosa arancioblù è stata allestita con cognizione di causa per costruire una formazione che possa dire la sua ai vertici del torneo e lottare per l’unico posto valido per la promozione in serie A Gold. Le punte di diamante dovrebbero essere Alex Nemeth e Mike Bach, ingaggiati per fare la differenza così come un nuovo arrivo è Parmeggiani mentre il portiere Samuele Mandelli torna a casa.

Il veterano Rinaldo Ceroni, il capitano, Alex Rotaru, Andrea Dall’Aglio, Manuele Folli vigileranno sul corposo, entusiasta e talentuoso gruppo di giovani, colonna portante della rosa. Il primo appuntamento a carattere amichevole è in programma sabato 30 agosto a Mori, in Trentino contro il Merano allenato Emanuele Panetti, vecchia conoscenza mordanese.

Il sabato successivo, invece, i tifosi potranno ammirare alla palestra di Mordano la condizione dei propri beniamini in un torneo che vede presenti Molteno, Camerano e Malo.

Sabato 20 settembre di nuovo sul terreno di gioco per un altro test triangolare in quel di Vigasio con la squadra di casa e il Belluno.

I due sabati successivi non mancheranno i due scrimmage ma, al momento, non sono ancora stati definiti avversari e orari delle sfide.

