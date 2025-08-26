Pallamano A Silver, alla palestra Cavina sono iniziati gli allenamenti. Il Romagna si scalda. Primo test col Merano

Ha iniziato a sudare la Pallamano Romagna a partire alla palestra Cavina a Mordano agli ordini del nuovo allenatore Gennaro Di Matteo, dell’assistente Marcello Montanari e del preparatore dei portieri Roberto Chiocchetti.

Il duro lavoro deve portare a essere pronti per il debutto nel campionato di serie A Silver in programma sabato 18 ottobre, alle ore 19, alla palestra Cavina a Imola contro i marchigiani del Monteprandone.

L’inizio così tardivo rispetto al previsto dipende dal fatto che le squadre iscritte ai due gironi sono 20 e non 24. La rosa arancioblù è stata allestita con cognizione di causa per costruire una formazione che possa dire la sua ai vertici del torneo e lottare per l’unico posto valido per la promozione in serie A Gold. Le punte di diamante dovrebbero essere Alex Nemeth e Mike Bach, ingaggiati per fare la differenza così come un nuovo arrivo è Parmeggiani mentre il portiere Samuele Mandelli torna a casa.

Il veterano Rinaldo Ceroni, il capitano, Alex Rotaru, Andrea Dall’Aglio, Manuele Folli vigileranno sul corposo, entusiasta e talentuoso gruppo di giovani, colonna portante della rosa. Il primo appuntamento a carattere amichevole è in programma sabato 30 agosto a Mori, in Trentino contro il Merano allenato Emanuele Panetti, vecchia conoscenza mordanese.

Il sabato successivo, invece, i tifosi potranno ammirare alla palestra di Mordano la condizione dei propri beniamini in un torneo che vede presenti Molteno, Camerano e Malo.

Sabato 20 settembre di nuovo sul terreno di gioco per un altro test triangolare in quel di Vigasio con la squadra di casa e il Belluno.

I due sabati successivi non mancheranno i due scrimmage ma, al momento, non sono ancora stati definiti avversari e orari delle sfide.