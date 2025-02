Pallamano A Silver. Brilla Stabellini: il Romagna spaventa la corazzata Trieste

ROMAGNA 25TRIESTE 28

ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 3, Lega 3, Garau, Ceroni 1, Ariotti, Guerrero, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 3, Dall’Aglio, Zavagli 2, Ramondini 5, Stabellini 7, Folli. All. Ortega.

TRIESTE: Garcia, Postogna, Giorgi, Ganz, Mazzarol 1, Pernic 1, Urbaz 3, Alberino, Parisato, Andreotta 2, Vanoli 8, Nait, Sandrin 3, Jover Munoz 8, Huesmann 2. All. Carpanese.

Arbitri: Prandi e Pipitone.Note: primo tempo 11-14.

Una bella pallamano si attendeva alla palestra Cavina visto che al cospetto dei padroni di casa della Pallamano Romagna ha giocato la capolista Trieste, ancora imbattuta. I giuliani hanno superato i romagnoli e la sfida è stata in equilibrio fino agli ultimi minuti. La squadra guidata dal coach spagnolo Mariano Ortega comanda le operazioni nella prima frazione, prima di un blackout negli ultimi 3’ che consente agli ospiti di segnare quattro gol consecutivi. Nella ripresa i triestini prendono in mano le redini del gioco mantenendo un vantaggio di 2/3 lunghezze. Gli arancioblù tengono botta anche quando gli avversari, a 7’ dalla sirena, ottengono il massimo vantaggio sul +5. Il premio Clai Salumi assegnato al miglior giocatore è stato dato a Noè Ramondini per quanto riguarda la Pallamano Romagna e al portiere Facundo Garcia del Trieste.

Le altre gare: Campus Italia-Mascalucia 23-27, Carpi-Bologna United 26-21, Cologne-Sassari 33-31, Lanzara-Haenna 38-29, Belluno-Molteno 18-22.

La classifica: Trieste 30; Molteno 21; Bologna United 20; Belluno 18; Carpi 17; Lanzara, Cologne 15; Pallamano Romagna 14; Sassari 13; Haenna 11; Campus Italia 10; Mascalucia 8.

m. m.