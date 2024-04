Pallamano A Silver. Cimatti, March e Stabellini danno la spinta alla Tecnocem

TECNOCEM

29

SAN GIORGIO

26

TECNOCEM SAN LAZZARO: Stabellini 2, Rossini 3, Bozzoli, Dallari, Simiani, Zaltron 1, March 3, Cimatti 5, Santolero 3, Cremonini, Mathà 2, Rossi, Paravidino, Magri, Garau 9, Mula 1. All. Fabbri.

SAN GIORGIO MOLTENO: Donadello, Garroni 3, Redaelli, Galizia, Bonanomi 1, Riva Stefano, Colombo 3, Cuzzapè 2, Bernachea 11, Riva Samuele 1, De Angelis 1, Beretta, Marzocchini 1, Larocca, Campestrini 2, Randes 1. All. Gagliardi Junior.

Arbitri: Corioni e Zancanella.

Note: primo tempo 14-12.

Una prova di carattere per la Tecnocem 85 che, nel complicato match contro Molteno, dimostra di meritarsi ampiamente di stare nella parte alta della classifica. Con la qualificazione per i playoff già in tasca e il primo posto assegnato a Camerano, i ragazzi di coach Fabbri sono in lizza per aggiudicarsi definitivamente il secondo posto.

Le altre gare: Cus Palermo-Campus Italia 35-28; Chiaravalle-Lions Teramo 28-23; Verdeazzurro Sassari-Camerano 27-26; Haenna-Cologne 27-31; Lanzara-Romagna 19-22.

La classifica: Camerano 35; Tecnocem 85 San Lazzaro 29; Chiaravalle 28; Romagna 26; San Giorgio Molteno 24; Cologne 22; Lanzara e Haenna 20; Verdeazzurro Sassari 15; Cus Palermo e Campus Italia 8; Lions Teramo 5.