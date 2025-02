Pallamano A Silver: dopo la sconfitta in casa contro Molteno. Il Romagna vuole voltare pagina. C’è il derby con il Bologna United

L’imperativo è riprendere il cammino per avvicinarsi alle posizioni utili per accedere ai playoff validi per la promozione, cioè ai primi cinque posti. La Pallamano Romagna, reduce dalla debacle casalinga contro i lombardi del Molteno, vuole subito riscattarsi ma l’avversario che si trova di fronte non è dei più abbordabili.

Si tratta infatti del Bologna United che ospita stasera alle ore 19,30 gli arancioblù al palazzetto Peppino Impastato, situato in via dei Martiri, 4/a, a Bazzano, nella provincia felsinea nel più classico dei derby della via Emilia.

La formazione guidata dal tecnico Gennaro Di Matteo è la seconda forza del campionato di serie A Silver con un ruolino di marcia costituito da 19 punti, frutto di nove successi, un pareggio e quattro sconfitte, 398 reti realizzate a fronte delle 361 incassate.

Nell’ultimo turno del calendario gli emiliani hanno affrontato una lunga trasferta in Sicilia vincendo contro il Mascalucia col punteggio di 26-32. Nel match del girone d’andata il team allenato da coach Mariano Ortega ha prevalso di stretta misura (28-27). Capitan Rinaldo Ceroni e compagni devono imparare dalla battuta d’arresto contro il Molteno dove poco ha funzionato nei meccanismi del gruppo messo in campo dal tecnico iberico.

E’ necessario ritrovare la compattezza nella fase difensiva e in attacco essere più incisivi. Il rientro di Riccardo Stabellini va sfuttato al meglio ma non basta per essere convincenti. Intanto dal mercato ecco la notizia dell’ingaggio da parte del Carpi dell’ex pivot della Pallamano Romagna Filippo Gollini.

Le altre gare: Cologne – Campus Italia, Haenna – Belluno, Trieste – Mascalucia, Sassari – Lanzara, Molteno – Carpi.

La classifica: Trieste 26; Bologna United 19; Belluno 18; Molteno 17; Carpi 15; Lanzara, Pallamano Romagna 13; Cologne, Sassari 11; Campus Italia 10; Haenna 9; Mascalucia 6.