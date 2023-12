Pallamano a silver. Il Romagna ci prova a Palermo

E’ partita ieri alle 18 la Pallamano Romagna per Palermo dove oggi alle 15 è in programma al PalaCus l’incontro contro il Cus Palermo. Viaggio lungo e difficile a livello logistico per la formazione arancioblù che vuole l’intera posta in palio, con il gruppo praticamente completo, per rincorrere la vetta della graduatoria. La classifica è articolata, con cinque team in soli tre punti.

Chiaravalle contro Camerano e Molteno opposto al Lanzara sono due match interessanti. I siculi, con quattro punti, vantano giocatori che corrono e contano sulle prove dei due singoli principali in attacco, ovvero il capitano Alessandro Aragona e il suo vice Emanuele Artale, due terzini di grande qualità che quasi sempre raggiungono la doppia cifra. Insieme a loro, ci son altri giocatori in grado di fare bene come Simone Testa, Alessandro Lopes, Giovanni Manni, Matteo Pola e Edoardo Guardi.

m.m.