Pallamano A Silver. Il Romagna fa harakiri

TEAM MASCALUCIA 24 PALLAMANO ROMAGNA 22

MASCALUCIA: Mirotta, Pistone, Bianchi 3, Squillaci, Consoli 3, Costanzo, Battiato 1, Zungri 4, Celano, Campione, Barbagallo, Tilotta, Giuffrida 2, Villani 2, Pereyra 9. All. Randis. PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Bianconi 2, Garau 1, Ceroni 2, Ariotti, Guerrero 3, G. Mengoli, Tondini 4, Rotaru 6, Zavagli 3, Ramondini 1, Stabellini, Pompei. All. Ortega.

Arbitri: Bassan e Bernardelle.

Note: primo tempo 15-10.

Il fanalino di coda del campionato di serie A Silver di pallamano non crede ai suoi occhi e si sbarazza della Pallamano Romagna imponendosi con il punteggio finale di 24-22.

I due punti gettati alle ortiche potevano essere fondamentali per ottenere il pass per i playoff mentre questa debacle mette nei guai la formazione arancioblù intrappolata in una griglia playout da cui c’è tutto il tempo per uscirne, ma solo nel caso si giochi con maggiore intensità e grinta.

Al Romagna mancavano Folli, Dall’Aglio e Lega, ma al di là delle assenze, è l’atteggiamento che da metà primo tempo fino alla volata finale del match impedisce agli ospiti di essere incisivi in attacco e in transizione, regalando così moltissime ripartenze e contropiedi solitari agli avversari che alla fine hanno fatto festa.

Altre gare: Molteno – Lanzara 38-26, Haenna – Cologne 28-33, Trieste – Carpi 20-19, Bologna United – Belluno 26-18, Sassari – Campus Italia 33-34.

Classifica: Trieste 32; Molteno 23; Bologna United 22; Belluno 18; Carpi, Cologne 17; Lanzara 15; Pallamano Romagna 14; Sassari 13; Campus Italia 12; Haenna 11; Mascalucia 10.

Mirko Melandri