Pallamano a silver. Il Romagna di Moriana ospita il Campus Italia

In questa stagione, per la prima volta, cambia la cornice in cui si gioca la partita. Non la palestra Cavina, la Pallamano Romagna e Campus Italia si spostano a Faenza per giocare alle 19 al PalaCattani. Un palazzo di tutto rispetto che ha una capienza di migliaia di posti e che ha ospitato addirittura la nazionale italiana. Ma c’è una partita da giocare e per gli arancioblù è importante perché viene dopo la sconfitta bruciante a Cologne e quindi è necessario subito rimettersi in carreggiata. L’avversaria è la squadra federale under 17, denominata Campus Italia, che ha la sede nella Casa della Pallamano a Chieti e che vanta tra le sue fila il pivot faentino Davide Babini. La formazione, fuori classifica, ha due punti, frutto di un’unica vittoria.