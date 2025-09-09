Pallamano A silver: il torneo. Romagna, da Molteno arrivano conferme

Piazza d’onore per la Pallamano Romagna al torneo quadrangolare disputato sabato a Molteno, in provincia di Lecco, insieme ai locali, al Palazzolo e al Malo, tutte formazioni militanti nella prossima serie A Silver.

Gli arancioblù hanno battuto in semifinale il Malo, allenato da Francesco Lodato, ex tecnico di Faenza, con il punteggio di 33-29 perdendo poi nella finalissima con i padroni di casa per 31-26. Nell’altra semifinale il Malo ha vinto col Palazzolo (30-26). Il prossimo appuntamento è previsto sabato 13 settembre alla palestra Cavina a Imola. Si tratta di un test che vede protagoniste di nuovo il Malo, il Molteno e poi il Camerano. La prima partita è in programma alle 10,30 tra Romagna e Malo, seguita dalla sfida tra Camerano e Molteno alle 12,15. Nel pomeriggio le finali sono previste alle 16 ed alle 17,45.

"Abbiamo riscontrato – afferma il tecnico della Pallamano Romagna Gennaro Di Matteo – alcuni problemi che avevamo già avuto nell’amichevole contro Merano, quindi dovremo sicuramente continuare a lavorarci sopra e a migliorare in questi aspetti. Nella finale si è visto un ritmo certamente inferiore e noi eravamo anche un po’ stanchi, avendo dovuto pure affrontare parecchie defezioni sia prima che durante il torneo, come Bach, Tondini, Bianconi, Ceroni e Mandelli. Rispetto al test con Merano è entrato il giovane Magnani che ha giocato due buone partite, dimostrando di poter essere una rotazione importante per la squadra. Siamo ancora all’inizio e, chiaramente, dobbiamo migliorare un po’ tutto, sia in attacco che in difesa e, soprattutto, dobbiamo migliorare le percentuali al tiro dai 6 metri: abbiamo commesso troppi errori anche in queste due partite, ma, in ogni caso, nessun allarme, niente di preoccupante. La preparazione è ancora lunga, abbiamo ancora diverse partite e diverse settimane di allenamenti per cercare di migliorare".

Mirko Melandri