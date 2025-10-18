Pallamano A Silver: ore 19 primo fischio d’inizio del campionato. Il Romagna inizia a fare sul serio. Alla Cavina arriva Monteprandone

Alla palestra Cavina, situata in via Boccaccio, a Imola, stasera alle 19 (costo del biglietto pari a 6 euro) sarà protagonista lo sport della pallamano. Inizia infatti il campionato di serie A Silver, la seconda categoria nazionale. La Pallamano Romagna ospita il Monteprandone, squadra neopromossa, della provincia di Ascoli Piceno. Massima concentrazione per i ragazzi allenati dal nuovo coach Gennaro Di Matteo che vogliono partire in quarta davanti ai propri tifosi. Quest’ultimi sono chiamati alla massima partecipazione, stimolati dalla voglia di vedere una formazione cambiata rispetto all’anno scorso.

Dai due nuovi stranieri, il terzino ungherese Alex Nemeth e il terzino destro danese Mike Bach ci si aspetterà di fare la differenza mentre il giovane bolognese (classe 2007) Alessandro Parmeggiani darà il suo contributo. Probabili minuti per i ragazzi dell’under 20 e dell’under 18.

Il capitano Rinaldo Ceroni potrebbe appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione. Riguardo al Monteprandone, formazione giovane con parecchi veterani, è stata promossa dopo un annata super in serie A Bronze.

E’ una società che vive un legame molto intenso sia con il proprio ambiente che con diversi effettivi, come il vice presidente Pierpaolo Romandini, ora anche rappresentante in federazione, ma con una lunga storia sia come giocatore che come allenatore. Tanti anni in porta anche per il coach Andrea Vultaggio. Tra i giocatori, spicca il trio composto dal capitano Mariglen Cani, dal vice capitano Leonardo Grilli e da Filippo Romussi. Temibili anche i due argentini Luca Nicolas Landeiro e Nicolas Ariel Zalazar, rispettivamente terzino sinistro e pivot. Tra i portieri si segnala quel Duccio Bini (2007) già incontrato dal Romagna col Campus Italia.

Le altre gare: Camerano - Serra Fasano, Sannio - Cus Palermo, Lions Teramo – Chieti, Girgenti – Haenna.