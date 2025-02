Pallamano a silver: partita in parità pure alla fine del primo tempo anche se gli arancioblù sono stati avanti diverse volte. Il Romagna di Ortega torna con un buon punto da Bazzano: Stabellini è super

BOLOGNA UNITED31PALLAMANO ROMAGNA31

BOLOGNA UNITED: Badiali Diaz, Dall’Olio, Metelli, Sidibe, Drudi 10, Pagano 4, Bozzoli 3, Cavalera, Rossi 6, Ragazzoni, Segapeli, Lopez Perez 8, Ben Henia, Paravidino. All. Di Matteo. PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello 1, Haj Frej, Bianconi 1, Lega, Garau 4, Ceroni 2, Ariotti, Guerrero 4, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Dall’Aglio, Zavagli, Ramondini 3, Stabellini 10, Folli 1. All. Ortega.

Arbitri: Nunzio Bertino e Sergio Bozzanga.

Note: primo tempo 16-16.

Con una prestazione positiva la Pallamano Romagna pareggia 31-31 sul terreno di gioco del Pala Peppino Impastato in Valsamoggia, nella tana del Bologna United, seconda forza del campionato. Gli arancioblù di coach Ortega dominano per 57’ concedendo ai felsinei di giocare su un punteggio di parità solo nei minuti finali di entrambi i tempi (16-16 allo scadere prima dell’intervallo e 30-30 al 26’).

A 3’ dalla sirena l’unico vantaggio di serata dei padroni di casa sul 31-30 con una spettacolare rete volante di Drudi (10 reti per il tiratore di casa).

E’ la partita, soprattutto, di Riccardo Stabellini che prende le redini dell’attacco romagnolo iniziando bene nel primo tempo, per poi esplodere nella ripresa: per lui 10 reti su 14 tentativi compreso un eccellente 3/3 dai sette metri. Complessivamente il Romagna manda in rete (portiere compreso) ben 10 marcatori, il Bologna esattamente la metà, anche grazie a un’ottima difesa dei ragazzi di coach Ortega.

Le altre gare: Cologne – Campus Italia 40-35, Haenna – Belluno 29-21, Trieste – Mascalucia 29-23, Sassari – Lanzara 35-28, Molteno – Carpi 27-23.

La classifica: Trieste 28; Bologna United 20; Molteno 19; Belluno 18; Carpi 15; Pallamano Romagna 14; Cologne, Lanzara, Sassari 13; Haenna 11; Campus Italia 10; Mascalucia 6.

Mirko Melandri