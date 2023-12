Pallamano a silver: terzo posto in classifica. Il Romagna di Moriana sorride. Però a Palermo soffre troppo

CUS PALERMO

27

PALLAMANO ROMAGNA

28

PALERMO: Lo Re, Puglisi, Dominici, Vitale 1, A. Aragona 4, Gangi Chiodo, Guardi 2, Alieri, Rosciglione, Piscopo 3, Pitruzzella, Testa 3, Artale 11, Manno 2, Buccafusca, Lopes 1. All. Tornambè e I. Aragona.

PALLAMANO ROMAGNA: Mandelli, Redaelli, Maistrello, Albertini, Mazzanti 6, Mengoli, Ramondini 2, Tondini 2, Rotaru 2, Di Domenico 7, Zavagli 2, Bianconi 1, Lamarca 3, Bellini 1, Rinaldo 1, Ceroni 1. All. Moriana.

Arbitri: Corioni e Schiavone.

Note: primo tempo 14-17.

Il bello del campionato di A Silver. Sulla carta il Cus Palermo, quattro punti in classifica, avrebbe dovuto soccombere facile col Romagna che ne aveva dodici. Invece salta fuori il match che i tifosi non si aspettavano. I siculi rispondono colpo su colpo trascinati da Emanuele Artale e dagli appassionati che scaldano il clima del PalaCus. Gli arancioblù non sono brillanti, sbagliano molto e trovano il portiere palermitano in forma. Succede tutto nel finale. Artale ha la palla buona ma sbaglia e sul capovolgimento di fronte Di Domenico segna il gol del successo.

Classifica: Camerano 17; San Lazzaro 15; Pallamano Romagna, Chiaravalle, Cologne 14; Molteno 11; Enna 9; Lanzara, Sassari 8; Cus Palermo, Campus Italia 4; Lions Teramo 2.