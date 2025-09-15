Pallamano A1 femminile. Casalgrande in ginocchio. La partita con Erice dura solo 10’

CASALGRANDE PADANA

15

ERICE

37

CASALGRANDE PADANA: Artoni A., Artoni S. 3, Bonacini, Cosentino, Ferrari E., Ferrari L., Franco 4, Galletti, Giovannini 1, Giubbini, Iyamu 4, Lusetti 1, Niccolai Apostol 1, Orlandi, Rossi, Stefanelli 1. All. Barani.

AC LIFE STYLE ERICE: Bernabei 1, Cabral Barbosa 5, Dalle Crode 6, Fanton, Gandulfo 6, Iacovello, Losio 6, Manojlovic 4, Martinez Bizzotto 1, Sablic 2, Severin 1, Tarbuch 5, Trayan, Zizzo. All. Cristina Cabeza Gutierrez.

Arbitri: Poletti e Crespi.

Note: primo tempo 8-20. Sette metri: Casalgrande 3/7, Erice 2/2. Minuti di esclusione: Casalgrande 2, Erice 5.

Stop casalingo per la Casalgrande Padana (0) che cede alla corazzata Erice (4) nella seconda giornata di Serie A1 femminile. La seconda sconfitta di fila delle ceramiche, dopo quella dell’esordio a Leno, arriva dopo un buon avvio: al 10’, infatti, le siciliane conducono di una sola lunghezza, per poi allungare con decisione nella seconda parte del primo tempo, fino all’8-20 con cui si va all’intervallo.

Casalgrande fatica anche in avvio di ripresa, in particolare nel trovare la via della rete, ed il divario diventa importante, visto che al 50’ il tabellone recita 14-30, fino al 15-37 finale.

"Non sono perplessa per la sconfitta in sé, visto che Erice dispone di fatto di due formazioni titolari ed è oggettivamente per noi fuori portata, ma avrei voluto vedere nelle ragazze una maggior dose di convinzione" spiega l’allenatrice biancorossa Elena Barani.

"Nel primo quarto d’ora abbiamo giocato alla pari, poi siamo risultate evanescenti: forse per timori riverenziali legati al blasone avversario, forse per una fiducia nelle nostre potenzialità che potrebbe e dovrebbe essere più alta. Una cosa è certa: io non mi arrendo e non saranno queste due sconfitte a farmi cambiare idea".