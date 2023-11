Pallamano a1 silver. Il Romagna aspetta la capolista Camerano per fare l’impresa

La partita delle partite. Questa sera, alle ore 19, alla palestra Cavina, arriva la capolista Camerano, ancora imbattuta dopo avere vinto con Molteno, Teramo, Lanzara, Cologne e Campus Italia. Per la formazione allenata dal coach spagnolo Miguel Angel Moriana Lopez è una ghiotta occasione di avvicinarsi alla vetta possedendo sette punti.

"Stiamo preparando l’incontro – dice il pivot arancioblù Mirco Rinaldo – come tutti gli altri. Conosciamo la forza degli avversari, ma non li temiamo". Il giovane giocatore della Pallamano Romagna continua nell’analisi: "I primi tre pareggi non sono veritieri perché non meritavamo in tutte le partite solo un punto". Venendo al roster della squadra guidata dal veterano Davide Campana, spicca Vincenzo Laera, autore di 38 segnature, davanti a Giorgio Adamo che ha fatto 26 gol. Poi Alessandro Vagnoni ha messo a segno 22 reti e Gianmarco Marinelli ha bollato in 13 occasioni.

Le altre gare: Campus Italia – Cologne, Cus Palermo – Teramo, Enna – Molteno, Lanzara – Chiaravalle, Sassari – San Lazzaro.

La classifica: Camerano 10; Chiaravalle 9; Chiaravalle, Pallamano Romagna 7; Cologne 6; Sassari 5; Lanzara, Molteno, Enna 4; Cus Palermo, Campus Italia 2; Teramo 0.

Mirko Melandri