Pallamano a1 silver. Romagna, pari e proteste contro Camerano: gli arancioblù masticano amaro

ROMAGNA

27

CAMERANO

27

ROMAGNA: Maistrello, Redaelli, Mandelli, Mengoli 1, Bianconi 3, Albertini 3, Mazzanti 5, Ceroni, Lamarca 5, Ariotti, Rotaru 3, Di Domenico 5, Zavagli 1, Rinaldo, Bellini 1. All. Lopez.

CAMERANO: Anzaldo, Rossi, Guerrero 1, De Grandis, Bilò 1, Laera 10; Marchesino Llorens 1, Marinelli 1, Antonelli, Coppari, Casavecchia, Boschetto, Cirilli, Adamo 9, Vagnoni 4, Chirivì Grassi. All. Campana.

Arbitri: Limido e Donnini.

Note: primo tempo 11-12.

Quarto pari per il Romagna, un punto che conta tantissimo perché ottenuto alla palestra Cavina contro la capolista imbattuta Camerano. Il giallo finale lascia l’amaro in bocca agli arancioblù perché in vantaggio 27-26 a sirena suonata, l’arbitro fischia un tiro dai sette metri per i marchigiani che il bomber Laera non sbaglia. La partita avrebbe potuto avere un epilogo differente se sul + 4 (21-17, massimo vantaggio), a 12’ dal termine, dopo il tiro dai sette metri realizzato da Zavagli, i locali non avessero permesso agli ospiti di pareggiare nei 3 minuti successivi, con una tripletta di Adamo, perfetto dall’ala destra.

La classifica: San Lazzaro, Camerano 11; Chiaravalle 9; Pallamano Romagna, Cologne 8; Molteno 6; Sassari 5; Lanzara, Palermo, Enna 4; Campus Italia 2; Teramo 0.

m. m.