Pallamano A2 Silver: gli arancioblù di coach Moriana scendono al quinto posto in classifica. Il Romagna ci prova, ma invano. Di Domenico e Lamarca non bastano La Pallamano Romagna perde a Cologne con il punteggio di 37-32, scivolando al quinto posto in classifica. Sabato 2 dicembre affronterà il Lanzara al PalaCavina di Imola, mentre al PalaCattani di Faenza giocherà contro il Campus Italia.