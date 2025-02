Pallamano. Al Boschetto con Padova. Ariosto vuole allungare

Archiviata la convincente vittoria contro Teramo di sabato scorso, per l’Ariosto Securfox si presenta l’opportunità di allungare la striscia vincente, ricevendo visita a domicilio, al PalaBoschetto oggi alle 17, del Cellini Padova. Avversario storico di tantissime battaglie, le venete non possono essere considerate un avversario complicato da affrontare. Servirà comunque la massima concentrazione e determinazione, poichè sarebbe imperdonabile sottovalutare Padova solamente perché occupa una posizione di classifica non tranquilla.

Infatti il Cellini arriva a Ferrara con appena un punto raccolto nelle ultime 5 partite, striscia di risultati che ha portato le patavine ad occupare la penultima posizione di classifica con appena cinque punti totali, frutto di due vittorie e un pareggio su quindici gare disputate fin qui in questa stagione. L’Ariosto arriva a questa sfida, invece, sulla scia di tre vittorie nelle ultime quattro gare, con l’unica macchia della sconfitta in trasferta sul campo della capolista Erice. Per Soglietti e compagne quindi, si presenta la possibilità di impreziosire ulteriormente la già soddisfacente posizione di classifica.

Non sarà una partita come le altre per Yvana Djiogap, terzino mancino dell’Ariosto, cresciuta proprio a Padova dove ha trascorso tutta la carriera sportiva dal settore giovanile fino alla prima squadra. Sul fronte veneto grande ex invece Marjana Tanic, centrale serbo dal passato importante in maglia Ariosto.