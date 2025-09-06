Pallamano: al via la stagione dell’Ariosto. Prima giornata sul campo del Brixen

Al via la nuova stagione per la rinnovata Ariosto Securfox, che oggi dalle 19 affronterà la difficile trasferta in casa del Brixen, valevole per la prima giornata di campionato. Inizio immediatamente in salita per capitan Soglietti e compagne, considerando la caratura delle altoatesine, formazione di prima fascia, da affrontare sul loro campo, scontando anche le defezioni di Marrochi e Visentin, che non parteciperanno alla trasferta in Alto Adige. Non sarà però un Ariosto arrendevole, la formazione ferrarese affronterà la trasferta con le giuste motivazioni e decisa a riversare sul terreno di gioco ogni sforzo per non tornare a mani vuote. Consapevole della difficoltà del primo impegno stagionale, l’allenatore dell’Ariosto Mattia Melis (nella foto) conferma: "Impegno severo, complicato ulteriormente da un paio di assenze di giocatrici importanti. Si tratterà di un banco di prova attendibile per noi, anche per misurare il nostro stato di forma attuale. Atleticamente sarà per noi un test significativo, Brixen basa molto del suo gioco sulla velocità, di conseguenza noi dovremo essere bravi a reggere i loro ritmi".