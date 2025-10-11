Pallamano. Ariosto con Salerno, derby maschile in serie B

Secondo impegno consecutivo casalingo per la Pallamano Ariosto Securfox, che oggi alle 17 affronterà le campionesse d’Italia in carica e attualmente capo classifica anche nella stagione in corso della Jomi Salerno. Gara decisamente in salita, per la formazione ferrarese, come dimostrato ampiamente dai recenti risultati della formazione campana, ma sicuramente affascinante da disputare, alla ricerca di quella impresa che può svoltare un’intera stagione.

In serie B maschile invece, dopo l’esordio vincente con Faenza della settimana scorsa, Pallamano Ferrara, la società che raccoglie il testimone e il titolo sportivo di Ferrara United, alle 20 affronta il derby con l’Estense. Sarà una sfida sicuramente complessa, come ogni derby che si rispetti, scontro che tra l’altro, tra le prime squadre, mancava da oltre un anno. Ma, in vista di questo fine settimana, è importante segnalare anche gli impegni delle squadre giovanili. Per gli Under 18 l’esordio è in trasferta, contro Marconi Jumpers nell’ostico campo di Castelnovo di Sotto, domani alle 16, mentre l’Under 16 parte in casa di Ravarino. L’Under 14, infine, partirà solo la prossima settimana, il 19 ottobre alle 15, con un nuovo derby contro l’Handball Estense.