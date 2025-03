Pallamano. Ariosto dopo le finali: "Bella esperienza»

Macarena Gandulfo, l’argentina dell’Ariosto, si è confermata protagonista anche nella sfida di Coppa Italia contro Salerno, come del resto in tutta la stagione fino ad ora disputata. La sconfitta delle finals non ha lasciato scorie negative, anzi l’ottima prestazione esibita contro la quotata Salerno ha ulteriormente evidenziato i valori delle formazione ferrarese. Con sei reti messe a segno anche in coppa, Macarena si è confermata valore aggiunto della Securfox: "Si è trattato di una partita molto difficile – conferma l’argentina –, conoscevamo il valore di Salerno e per questo siamo contente delle nostra prestazione, e di aver reso la sfida decisamente complicata a un’avversaria costruita per lottare per la conquista dello scudetto. Complessivamente partecipare a queste Finals di Coppa Italia è stata una bellissima esperienza, e soprattutto un onore esserci qualificate ed essere anche noi a Riccione fra le migliori formazioni italiane. Si è trattato di una bellissima esperienza, che ci arricchirà ulteriormente per il prossimo finale di stagione".