Pallamano:. Ariosto in casa contro Sassari

Dopo aver colto brillantemente la seconda vittoria in campionato in casa di Nuoro, la Securfox Ariosto prova a darsi continuità rientrando fra le proprie mura amiche del Pala Boschetto oggi alle 15 contro Sassari. Una squadra che pare aver ultimato le ultime battute di un rodaggio più articolato, verosimilmente a causa del grande restyling estivo che ha portato ad un profondo ringiovanimento della rosa, con relativa responsabilizzazione delle giovani e promettenti leve del settore giovanile ferrarese. La crescita della difesa è fra i segreti del cambio di passo emiliano: dopo le 35 reti incassate nella sconfitta contro Mestrino, la porta di Gabriela Vitale è stata profanata solamente in 36 occasioni: ma spartite in due gare, entrambe condite dai due punti. Sassari è squadra dalle spiccate qualità offensive, piegata in questo inizio di stagione solamente dalle quotate Cassano Magnago (23-30) e Leno (29-36). Nello scontro diretto in casa di Ferrarin le isolane si sono imposte con un netto e perentorio 21-34. "La Raimond è un’ottima squadra, servirà massima concentrazione per ottenere una prestazione solida e concreta", commenta coach Onelli.