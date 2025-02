Pallamano. Ariosto, la serie positiva continua. Battuta Mezzocorona a domicilio

L’Ariosto Securfox espugna con merito Mezzocorona con il punteggio di 28-21, proseguendo la serie positiva a tre vittorie consecutive, che diventano cinque nelle ultime sei partite. Dopo un avvio di gara equilibrato, con le padroni di casa avanti nel punteggio, a metà della prima frazione l’Ariosto cambia marcia. Con un parziale di sei a zero, mette la freccia, sorpassa Mezzocorona e scava nel punteggio il solco che le trentine non riusciranno più recuperare. L’argentina Macarena Gandulfo ancora una volta miglior marcatore della partita, si è esibita in giocate di altissimo livello, perforando la difesa avversaria sia con azioni personali, che con conclusioni dalla distanza imparabili per il portiere avversario. Oltre a Gandulfo, altra protagonista assoluta della partita è stata il portiere dell’Ariosto, Noelia Artigas Pizzo, capace di compiere una serie interminabile di prodezze, che hanno reso impossibile ogni tentativo di rimonta del Mezzocorona. Dopo l’intervallo l’Ariosto ha incrementato i il vantaggio grazie anche ad una Gorbatsjova decisamente cresciuta nella ripresa, capace di abbinare ad una regia lucida, anche una prolificità offensiva che le ha consentito di centrare la porta avversaria con continuità come confermano le sei marcature personali messe a referto. I due punti conquistati in trentino, impreziosiscono ulteriormente una già positiva classifica per le ferraresi.