Pallamano. Ariosto sconfitta di misura in B. Bene invece le baby dell’under 14

Se la prima squadra della Pallamano Ariosto sta attraversando attualmente un ottimo periodo nel massimo campionato, la selezione della formazione ferrarese che milita in serie B è inciampata in casa contro la Pallamano Romagna. Nonostante i rinforzi di altissimo spessore come Katia Soglietti e Yvana Djiogap, sempre titolari in serie A1, schierate per l’occasione nella serie inferiore in sostituzione delle giovanissime Magri e Degli Uberti e Tomasini, indisponibili per problemi fisici, le ospiti romagnole si sono imposte con il punteggio di 32-31. Sfida decisamente molto combattuta, come dimostrato dal punteggio sempre in equilibrio fino ai secondi finali, con l’esperta capitana Soglietti decisamente in evidenza con 18 reti segnate, che assieme alle 7 messe a segno da Djiogap diventano 25 realizzate in due, delle 31 reti messe a segno complessivamente dalla formazione ferrarese. Sull’altro fronte prestazione molto positiva della ferrarese doc Aurora Janni, che da qualche settimana è passata a rinforzare la formazione romagnola dopo un inizio di stagione in maglia Ariosto, che con 7 reti messe a segno è risultata miglior marcatore per la formazione ospite. Decisamente diverso l’esito della gara affrontata dalla selezione Under 14 dell’Ariosto, che si è imposta in trasferta sul campo della stessa Pallamano Romagna con il punteggio di 32-14. Risultato mai in discussione per le ragazze allenate da Chiara Ferrara, capaci di mettere al sicuro il risultato subito.