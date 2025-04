Pallamano Ariosto Securfox sfida Pontinia per il posizionamento playoff

Rush finale per la Pallamano Ariosto Securfox. Dopo la sosta per dare spazio alla nazionale, riparte il massimo campionato di serie A1 femminile. Per capitan Soglietti e compagne oggi con inizio fissato per le 19 si prospetta la difficile sfida in casa di Pontinia, formazione in piena lotta per il miglior piazzamento in vista dei playoff. Trasferta complicatissima, quindi, per la formazione ferrarese, ma non impossibile, considerando anche il buon momento attraversato dalla Securfox. Sfida collocata nel contesto di un finale di stagione tutto sommato tranquillo per un Ariosto che attualmente occupa una soddisfacente quinta posizione in classifica, con l’unico obiettivo rimasto di difendersi da un eventuale ritorno di Brixen, unica avversaria teoricamente in grado di insidiare la quinta piazza. Punti di forza di Pontinia sono le ex Martina Crosta, dalla lunga militanza nella formazione ferrarese nel recente passato, e Sandra Radovic, vista a Ferrara nella prima parte della scorsa stagione. Tra le fila ferraresi ci si può attendere una prova importante dall’argentina Macarena Gandulfo, in lotta in queste ultime giornate per la conquista della vetta della classifica marcatori, e soprattutto di una Chiara Ferrara galvanizzata dalla convocazione in nazionale giunta in settimana.

PROGRAMMA DELLA 10° GIORNATA DI RITORNO: