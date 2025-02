Pallamano. Arriva Casalgrande, gara sentita per l’Ariosto

Torna in campo la pallamano Ariosto Securfox, oggi con fischio di inizio alle ore 17 al PalaBoschetto. A rendere visita alla formazione ferrarese saranno le reggiane della Pallamano Casalgrande. Avversario da non sottovalutare, ma assolutamente da non temere. L’Ariosto arriva a questa sfida sulla scia delle tre vittorie consecutive che hanno portato la formazione ferrarese a ridosso delle prime posizioni della classifica. Conquistare i due punti sarà importante anche in vista dell’imminente partecipazione alla Coppa Italia, che si disputerà a fine mese, e arrivarci sull’onda di quattro vittorie consecutive, potrebbe regalare una ulteriore spinta propulsiva per la formazione ferrarese: "Siamo decise a proseguire la serie positiva - conferma Katia Soglietti capitana dell’Ariosto - , e ci faremo trovare pronte per la battaglia".