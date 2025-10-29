Pallamano B maschile. Sgs stecca l’esordio in campionato. Troppi errori contro la Medicea

Dopo aver rimandato l’esordio alla seconda giornata, la Sdg Spezia Pallamano stecca la prima di campionato sconfitta dalla Medicea Handball per 31-21. Debutto amaro nel campionato di serie B maschile per i bianconeri, che riflette una partita giocata a due facce: un primo tempo opaco, condizionato dalla tensione e da numerosi errori e una seconda frazione decisamente più convincente, che lascia spazio anche a spunti positivi in vista delle prossime sfide. Le prime dichiarazioni sono dell’allenatore Michele Andreini, che in passato ha vestito anche la maglia del club da atleta. "Il gruppo è giovane e ha dimostrato grinta e carattere nella prima di campionato – commenta al termine del match – guardando al livello di esperienza, serve lavorare ancora tanto, ma dovremo capire che questo è l’atteggiamento giusto per andare avanti. Serve creare un gruppo solido, in cui i giocatori devono crescere sportivamente e come persone, guidati dai riferimenti importanti individuati nella squadra che portano all’interno del gruppo esperienza e insegnamento su come ci si comporta in campo". Tornando alla cronaca della partita, l’inizio di gara è stato tutto in salita per i Seawolves, che non hanno attuato le soluzioni provate in allenamento. Medicea ha approfittato di ogni disattenzione, scavando subito un divario nel punteggio difficile da colmare.

Non sono bastate nella ripresa una maggior fluidità offensiva e una più stretta compattezza difensiva. Le rotazioni ridotte a causa di alcune assenze hanno limitato le opzioni a disposizione dello staff tecnico, ma non sono mancate le buone risposte, in particolare da parte dei più giovani al debutto in categoria, che hanno mostrato coraggio e voglia di mettersi in gioco. Sdg Spezia Pallamano scesa in campo con: Bianchetti, Fedi, Galano 1, Mazzi 4, Munno 2, Pallano 1, Pelli F. 5, Pelli G. 6, Pesce S., Pesce V., Romeo, Scapazzoni 1, Tonelli 1. All. Andreini. In panchina Colonnata, Marcias, Maci e il presidente Mattioni. "L’obiettivo principale – dicono dal club – è crescere settimana dopo settimana dando spazio a tutte le componenti del gruppo". Il campionato per la Sdg riprenderà in casa il 15 novembre.

Chiara Tenca