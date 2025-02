Pallamano B. Sabato amaro per Carpine e Ravarino

Sabato amaro in Serie B per Carpine e Ravarino, entrambe ko nella 2^ di ritorno. I giallorossi cedono 25-24 a Castelnovo Sotto col Marconi e probabilmente dicono addio alle residue chance di poter lottare per il primo posto, che ora dista 10 punti visto che il Faenza ha vinto la 13esima gara di fila battendo 28-25 l’Estense: sotto di 3 al riposo (16-13), non bastano i 9 go di Botti perché nell’ultima azione non arriva il pari. Niente da fare per il Ravarino che deve mandare giù la sconfitta numero 13 che lascia a zero i punti in classifica. Il San Lazzaro si impone 33-28 al Pala Molza dopo il 14-14 a metà gara nonostante i 13 gol di Diego Venanzi per la squadra di coach Zanfi.

Nelle gare del sabato il Rapid Nonantola aveva battuto nettamente 33-23 Imola restando a -4 dalla vetta con un Said in gran spolvero autore di 13 reti, è stata invece posticipata all’8 marzo alle 17 la sfida fra Modena e Romagna. Ora il campionato va in sosta per 2 settimane e si torna in campo, dopo il recupero di Modena, sabato 15 marzo con la 3^ di ritorno.