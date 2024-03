Pallamano - "B". Un successo per Montecarlo

Magari all’ultimo tuffo, ma la speranza di agguantare i play-off c’è ancora. La Pallamano Montecarlo, in serie "B", ci crede. Soprattutto dopo il successo per 23-21 su Tavarnelle. Importante successo per i ragazzi guidati da Serena Carlucci nella difficilissima ultima sfida casalinga della stagione regolare e penultima in generale. Notevole prova corale da parte dei biancoblu in fase difensiva, dove hanno rasentato la perfezione. Gli avversari del Chianti non sono riusciti a penetrare nel muro biancoblu. Formidabile prova offensiva del terzino Ilie Gnip, autore di ben sette reti, mattatore per i ragazzi montecarlesi.

Prossima partita sabato 16 marzo, in trasferta, contro la pallamano Medicea, fondamentale per sperare di rientrare nella corsa ai play-off. Perde nettamente 15-46, invece, l’Under 17. Brutta sconfitta per i ragazzi guidati da Matteo Franceschini nella partita casalinga contro "29 Martiri". Primo gol per Jacopo Serafini.

M. S.