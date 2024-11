Pallamano Campionato di Serie B. Polisportiva Carrarese battuta a Prato. E’ il terzo ko di fila

PRATO

33

POLISPORTIVA CARRARESE

31

PRATO: Chiti, Nieri, Aragona 9, Lucarini 1, Scrivo 3, Simoni 3, Balò 3, Pukri, Morelli 3, Diagne 2, Colò, Pozzi 3, Del Freo, Grassi, Mocellin 6, Giambacciani. All. Provvedi.

POLISPORTIVA CARRARESE: Antognetti, Mazzanti 10, Meoni 3, De Giorgi 1, Bugliani 3, Benedetti 1, Benmansour 9, Gini 4. All. Vezzoni.

Arbitri: Kurti e Curino.

Note: primo tempo 19-17.

PRATO – Terza partita, terza trasferta e terza sconfitta per la Polisportiva Carrarese che a Prato è superata, seppure di misura, dai locali che, in condominio con La Spezia, guidano la classifica del campionato di serie B di pallamano. Gabriele Bugliani (nella foto) e compagni arrivano in casa dei lanieri in formazione ancora ridotta all’osso (solo 8 giocatori a referto, la metà dei locali), lottano per tutti i 60 minuti, chiudono a –2 il primo tempo (19-17) ma, complice anche la stanchezza, non riescono a recuperare le due reti di svantaggio (parziale secondo tempo 14-14) e alla fine i due punti se li porta a casa il Prato.

Classifica: Prato, La Spezia e Tavarnelle 6; Mugello Borgo San Lorenzo 4; Massa Marittima, Follonica, Medicea Poggio a Caiano 2; Grosseto, Carrarese e Arezzo 0.

ma.mu.