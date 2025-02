Pallamano. Carpi, altra bocciatura. Carpine, rimonta vincente

Arriva un’altra bocciatura in uno scontro playoff per la Len Solution Carpi sconfitta 27-23 a Molteno dal Salumificio Riva nella 4^ di ritorno di A Silver. I bianconeri confermano le difficoltà fuori casa (2 punti nelle ultime 6 trasferte) e vedono i lecchesi scappare a +4. L’avvio è tutto in salita per la squadra di Agazzani, sotto 9-3 al 9’ e 16-11 a metà gara. Nella ripresa Carpi arriva al massimo sul -2 (24-22) a 7’ dalla fine ma poi Molteno allunga ancora.

Clas. Trieste 28, Bologna 20, Molteno 19, Belluno 18, Carpi 15, Romagna 14, Lanzara, Cologne e Verdeazzurro 13, Haenna 11, Campus 10, Mascalucia 6.

CARPI: Villarroel, Mohammad, Serafini 5, Mazzanti 6, Nocelli 5, Carabulea 2, Leonesi, Vastano 1, Bendini 1, Bandini 3, Sortino, El Sabbagh, Ben Hadj Ali, Martini. All. Agazzani.

In Serie B il Rapid Nonantola supera il Secchia Rubiera 30-26 dopo il 18-12 del riposo, rafforzando il secondo posto dietro al Faenza (40-18 sul Ravarino). La Carpine rimonta Parma che era andato a riposo avanti 10-8 e si impone 28-23 con un super Calzolari (8). Niente da fare per Modena battuta in volata 26-25 dall’Estense (15-14 gialloblù al riposo).