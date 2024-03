Pallamano. Carpi attesa a Pressano alle 18.30, è la gara della vita

È la gara della vita per la Pallamano Carpi (in foto Alex Coppola), che oggi alle 18,30 gioca a Pressano lo scontro salvezza che può decidere la stagione nella 6a di ritorno di Serie A Elite: i bianconeri sono ultimi a -1 dagli altoatesini e da Rubiera, con solo un posto che manda diretti in A Silver. Col cambio in panchina (Dumnic per Fadanelli) il Pressano nelle prime 6 gare del 2024 ha conquistato 6 dei suoi 7 punti, ma anche i ragazzi di Serafini vengono da un successo che ha bloccato il filotto di ben 11 ko consecutivi incassati.

"È una gara importantissima per noi – spiega l’ala Francesco Errico – veniamo da una vittoria che ci dà carica in cui abbiamo dimostrato che siamo vivi e in corsa per salvarci". Nei bianconeri convocato anche Nocelli, che però dopo l’infortunio al ginocchio non sarà rischiato. Le altre: Bozen-Sassari, Conversano-Merano, Trieste-Cassano, Fasano-Rubiera, Eppan-Albatro, Brixen-Cingoli.

Classifica: Merano e Brixen * 28, Fasano * 27, Bozen 26, Conversano * 25, Cassano 24, Sassari 23, Eppan 13, Albatro e Cingoli * 12, Trieste 10, Rubiera e Pressano 7, Carpi 6. In Serie A Bronze si gioca la penultima di regular season e con 2 soli posti nella Poule Promozione per la Pantarei Italia Modena non c’è alternativa al successo alle 21 sul campo del Prato, secondo a +2 su gialloblù e Follonica per poter sperare ancora. Le altre: oggi Casalgrande-Bologna e Follonica-Tavarnelle, domani Derthona-Marconi.

In Serie B, invece, nella 6a giornata di ritorno la capolista Carpine (al fianco di Parma che riposa e di Ferrara che è invece attesa domani a Valsamoggia per una trasferta impegnativa) riceve alle 18,30 alla Fassi il fanalino Sportinsieme; partita sulla carta dunque non delle più difficili. Il Rapid, infine ospita il Rubiera (19) e Modena alle 19 va a San Lazzaro.

d.s.