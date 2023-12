Pallamano. Carpi, derby caldo. Modena a Casalgrande

È il giorno del derbissimo in Serie A Gold. Alle 18 alla Vallauri la Pallamano Carpi riceve un Secchia Rubiera pieno di ex, che insegue a -1 i bianconeri in una gara delicata in zona salvezza. Classifica: Fasano 18, Bozen 17, Merano, Conversano e Brixen 16, Cassano 14, Sassari 13, Cingoli 8, Albatro 6, Carpi, Eppan e Trieste 4, Rubiera 3, Pressano 1. In Serie A Bronze (5^ giornata) alle 18,30 la Pantarei Italia Modena, che ha riagganciato in vetta il Bologna United, gioca il derby a Casalgrande. Clas. Bologna e Modena 6, Casalgrande, Prato, Tavarnelle e Follonica 4, Marconi e Derthona 2. In Serie B (9^ giornata) la Carpine cerca l’8^ vittoria di fila alle 16,30 sul campo del Ferrara United. In campo anche le altre due modenesi: alle 17 il Rapid Nonantola incerottato gioca sul campo del Romagna, alle 18 due punti da non fallire per il Modena in casa del Valsamoggia. Clas. Carpine 15, Parma 14, San Lazzaro 11, Ferrara 10, Estense (-6) e Faenza 8, Rubiera 7, Imola 6, Rapid 5, Modena 2, Romagna 1, Valsamoggia (-3) -1, Sportinsieme (-3) -2.