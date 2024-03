Pallamano. Carpi non può nulla contro la capolista Brixen. La Carpine fa suo il big match e resta al primo posto

Tutto come da pronostico alla Vallauri, dove la Pallamano Carpi cede 29-38 di fronte alla capolista Brixen nella 7^ di ritorno di Serie A Gold, un turno che non cambia i valori nella zona calda, visto che delle ultime sette vince solo Albatro. I ragazzi di Serafini restano ultimi da soli a -1 da Rubiera dopo aver perso una gara a senso unico dall’inizio, in cui Brixen già dopo 7’ è avanti 8-2. I bianconeri, nonostante un ottimo Errico autore di 7 reti, non riescono mai ad avvicinarsi e a metà gara sono sotto 20-12. Nella ripresa gli altoatesini (6 a testa per Azzolin e Arcieri) gestiscono il margine che arriva anche al +12 (29-17 al 13’) e portano a casa il successo senza patemi.

CARPI: Monzani 2, S. Serafini 2, Soria 1, Nocelli, Ferrarini, Cioni 1, Coppola 3, Sibilio, Quaranta, Damjanovic 3, Errico 7, Marques Costa 5 (in foto), Sortino 2, Mejri 3. All. D. Serafini.

Le altre gare: Albatro-Pressano 29-24, Rubiera-Merano 21-29, Cingoli-Conversano 27-32, Fasano-Bozen 40-31, Cassano-Eppan 40-26, e Sassari-Trieste 29-18.

Classifica: Brixen 34, Fasano 33, Merano 30, Conversano 29, Bozen 28, Cassano 26, Sassari 25, Eppan 15, Albatro 14, Cingoli e Trieste 12, Pressano 9, Rubiera 7, Carpi 6.

Serie A Bronze. La Pantarei Italia Modena chiude al 3° posto con un successo ininfluente per la classifica la regular season battendo 32-25 Derthona (7 reti per Pugliese) e ora dal 23 scatta la Poule retrocessione per evitare la discesa in B dove (partendo da tutti da zero) troverà Follonica, Tavarnelle, Casalgrande, Derthona e Marconi.

Serie B. Nella 7^ di ritorno la capolista Carpine vince 27-21 il derby col Rapid Nonantola e resta in vetta: giallorossi avanti già 14-8 al riposo poi controllano spinti da da Botti (7 reti) e Tommaso Verri (6), nei rossoblù non bastano i 10 di Melchiorri.

d.s.