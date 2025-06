Pallamano. Carpi, ore decisive. Rinuncia alla Silver?

Potrebbe a sorpresa cambiare nelle prossime ore la geografia della pallamano di casa nostra. La Pallamano Carpi sta infatti valutando se autodeclassarsi dalla Serie A Silver – dove tornerebbe il derby con la neopromossa Pantarei Italia Modena – alla Serie B, il livello regionale che dopo la riforma varata dalla Figh è il terzo e ultimo dietro a Serie A Gold e Silver dei campionati in Italia. La deadline per l’iscrizione alla Serie A Silver è quella di lunedì 30 giugno, mentre per la B c’è tempo fino al 15 settembre. Una decisione che prenderà in questi dieci giorni il direttivo della società guidata dalla presidentessa Fania Ferrari dopo un’attenta valutazione della sostenibilità della categoria. Proprio dalla Serie B – dove saranno al via Rapid Nonantola, Carpine, Ravarino e la seconda squadra di Modena – era ripartita nel 2019 la rinata società bianconera dalle ceneri del fallimento della vecchia Handball Carpi, arrivata negli anni precedenti anche a giocarsi due semifinali scudetto, scalando fino alla A Gold con due promozioni. Una decisione che ovviamente potrebbe influire anche sul rapport col Mattia Melis, annunciato come nuovo coach qualche settimana fa.

Per quanto riguarda il mercato, è tutto in stand by e la definizione della rosa ruoterà attorno a questa decisione. La Pallamano Carpi aveva già liberato nelle scorse settimane 5 giocatori: dopo 3 anni aveva salutato il capitano Lorenzo Nocelli tornato a Cingoli, poi i portieri Alex Martini (pure finito a Cingoli) e Tomas Villarroel, quindi Adel El Sabbagh e Juan Manuel Bendini. Nei giorni scorsi anche Gabriele Leonesi ha salutato verso Casalgrande, ma in caso di B la diaspora potrebbe non essere terminata. Al momento nella lista dei confermati rimangono le due "bandiere" Samuele Serafini e Sebastian Carabulea oltre a Ottavio Zuppiroli, Gregorio Mazzanti, Filippo Gollini, Nicola Vastano, Mattia Bandini, Oussama Ben Hadj Ali, Mohammad Uzair e Vladimir Quaranta.

Davide Setti